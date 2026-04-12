Pendirin artıq duzu necə çıxarılır?
Pendirin həddindən artıq duzlu olması onun dadını kölgədə qoyur. Bu duzu balanslaşdırmaq üçün bir neçə sadə və sınanmış üsul mövcuddur:
Milli.Az xəbər verir ki, suda saxlama üsulu ən çox yayılmış və asan üsuldur. Pendir təmiz içməli suyun içərisinə qoyulur və bir müddət gözlədilir. Bu müddət ərzində pendirdəki duz tədricən suya keçir.
Pendiri suda çox uzun müddət saxlamaq onun dadını və ətrini tamamilə itirməsinə səbəb ola bilər, ona görə də vaxta nəzarət edilməlidir.
Əgər pendir həddindən artıq şordursa, suyu mütəmadi olaraq yeniləmək lazımdır. Su duzla doyduqdan sonra pendirdən duz çıxma prosesi yavaşlayır. Suyu hər dəfə təzələdikdə pendir bir az daha duz itirir. Bu, prosesi sürətləndirmək üçün ən yaxşı yoldur.
Süd və ya qatıqda saxlama üsulu həm duzu azaldır, həm də pendirin dadını daha yumşaq və zəngin edir.
Pendirin bərkliyini azaldır və ona qaymaqlı bir dad verir.
Pendirə yüngül fermentləşdirilmiş bir dad qataraq ləzzət balansını təmin edir.
Əgər vaxtınız azdırsa və pendirin yalnız səthindəki duzu götürmək istəyirsinizsə, onu axar suyun altında bir neçə saniyə tutmaq kifayətdir. Bu, daxildəki duzu çıxarmasa da, süfrəyə verməzdən əvvəl praktiki bir həlldir.
Pendirin duzunu çıxararkən içməli sudan istifadə etmək vacibdir. Əgər pendir yumşaqdırsa, suda çox saxlamaq onun dağılmasına səbəb ola bilər. Bu halda süd üsulu daha təhlükəsizdir.
