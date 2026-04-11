ABŞ Hörmüz boğazını minalardan təmizləməyə başlayır - Tramp ABŞ Hörmüz boğazındakı minaların təmizlənməsi prosesinə başlayır. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Hazırda biz Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya, Fransa, Almaniya və bir çox başqa ölkələr də daxil olmaqla, bütün dünya ölkələrinə xoş niyyət jesti olaraq Hörmüz boğazının təmizlənməsi prosesinə başlayırıq", - deyə o bildirib.
O, həmçinin İranın Hörmüz boğazında yerləşdirdiyi 28 mina qatının "dənizin dibində" olduğunu bildirib.
