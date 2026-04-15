Makiyaj niyə üzümdə kələ-kötür qalır? - 6 səbəb və həlli
Makiyajın dəridə hamar durmaması çox vaxt tonal kremin keyfiyyəti ilə deyil, dərinin hazırlanması və tətbiq texnikası ilə bağlıdır.
Day.Az əsas səbəbləri təqdim edir:
Kifayət qədər nəmləndirməmək
Dəri quru olduqda tonal krem dərinin üzərində parçalanmış və qabıq-qabıq görünür.
Makiyajdan əvvəl dəri tipinizə uyğun nəmləndirici çəkin və dərinin onu tam sormasını (təxminən 5-10 dəqiqə) gözləyin.
Ölü dəri qalıqları
Dərinin üst qatında toplanan ölü hüceyrələr makiyajın hamar yayılmasına mane olur.
Həftədə 1-2 dəfə zərif pilinq (peeling) tətbiq edərək dəri səthini ölü hüceyrələrdən təmizləyin.
Səhv baz (Primer) seçimi
Bəzən istifadə etdiyiniz baz (primer) tonal kremlə uyğun gəlmir. Məsələn, silikon əsaslı baz ilə su əsaslı tonal kremi qarışdırmaq makiyajın "topalanmasına" (pütürləşməsinə) səbəb olur.
Baz və tonal kremin tərkibinin eyni əsaslı (hər ikisi su və ya hər ikisi silikon) olmasına diqqət edin.
Həddindən çox məhsul istifadəsi
Qalın qatlarla çəkilən makiyaj dəri məsamələrində toplanır və süni, kələ-kötür bir görüntü yaradır.
Məhsulu incə qatlarla çəkin, ehtiyac olarsa, problemli nahiyələrə əlavə edin.
Səhv tətbiq texnikası
Tonal kremi dəriyə sürtərək yaymaq (sürümək) və ya kobud fırçalar istifadə etmək dərini qıcıqlandırır və nahamarlıq yaradır.
Nəm makiyaj süngəri ilə tampon (kiçik toxunuşlarla) hərəkətlər edərək tətbiq edin.
Dəri tipinə uyğun olmayan məhsullar
Yağlı dəriyə çox yağlı, quru dəriyə isə həddindən artıq mat (qurudan) məhsullar vurmaq makiyajın tez xarab olmasına yol açır.
Dəri tipinizi düzgün müəyyən edin və ona uyğun teksturalı məhsullar seçin.
Makiyajdan əvvəl çəkdiyiniz günəş kreminin tamamilə sorulmasını gözləyin.
Pudradan çox istifadə etməyin, bu, dərini olduğundan daha quru və qocalmış göstərə bilər.
Gün ərzində pozulan makiyajın üstündən təzə qat çəkməkdənsə, nəm salfetlə təmizləyib yenidən tətbiq etmək daha yaxşıdır.
