Bakıdan yola düşən ilk sərnişin qatarı Kürdəmirə çatdı

Bakıdan yola düşən ilk rəmzi qatar Kürdəmirə çatıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qatar Bakıdan Kürdəmirə 2 saat 11 dəqiqəyə çatıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Kürdəmirə dəmir yolu ilə sərnişin daşınmasına isə aprelin 18-dən start veriləcək.

09:06
xxx

Bakıdan Kürdəmirə ilk rəmzi sərnişin qatarı yola düşüb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Kürdəmirə qatarla səyahət edən ilk sərnişinlər media nümayəndələridir.

Kürdəmirə dəmir yolu ilə sərnişin daşınmasına isə aprelin 18-dən start veriləcək.

Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı, Bakı-Ağdam-Bakı, eləcə də həftəsonları və bayram günləri təyin olunan Bakı-Ağstafa-Bakı reysləri üzrə qatarlar Kürdəmir stansiyasında dayanacaq.

Bilet satışı 17 aprel tarixindən başlayır.

Xatırladaq ki, Kürdəmir istiqamətində sərnişindaşımanın təşkili ilə bağlı hazırlıq işlərinə bu ilin fevralında başlanılıb.