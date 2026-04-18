Sabah bəzi magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Aprelin 19-da Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildiriblər.

Bildirilib ki, sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.