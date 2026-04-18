Sabah bəzi magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Aprelin 19-da Azərbaycanın magistral avtomobil yollarında müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildiriblər.
Bildirilib ki, sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре