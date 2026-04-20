Həcc ziyarətinə gedəcək ən yaşlı və balaca zəvvarlar kimdir?
Bu il Həcc ziyarəti üçün qeydiyyatdan keçənlərin 30 faizi qadın, 70 faizi kişilərdir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri, Həcc elektron sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, zəvvarlar arasında iki azyaşlı uşaq da var:
"Bu il sənəd verənlər arasında 2016-cı il təvəllüdlü iki uşaq da var. Bu uşaqlar ən balaca zəvvarlarımızdır. Biri qız, biri oğlandır. Ən yaşlı zəvvarımız isə 1946-cı il təvəllüdlü qadındır", o, bildirib.
Qeyd edək ki, Həcc ziyarətinə sənəd qəbulu aprelin 17-də dayandırılıb. Ziyarət üçün ilk uçuş mayın 17-də təşkil ediləcək. Həmin zəvvar qrupunda 180 nəfər olacaq. Həcc ziyarətinin qiyməti bu il üçün 6 100 ABŞ dolları, yəni 10 388 AZN təşkil edir.
