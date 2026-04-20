https://news.day.az/azerinews/1829088.html Vəfat edən şəxslərin mübahisəli kredit borcları ilə bağlı AÇIQLAMA - VİDEO Son günlər vəfat etmiş şəxslərin kredit borclarının kim tərəfindən ödənilməsi mövzusu geniş müzakirə olunur. Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, bu məsələdə əsas rol həyat sığortası və miras hüququna düşür. Qeyd olunur ki, kredit götürən şəxsin həyat sığortası varsa, onun vəfatı halında borc sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir.
Vəfat edən şəxslərin mübahisəli kredit borcları ilə bağlı AÇIQLAMA - VİDEO
Son günlər vəfat etmiş şəxslərin kredit borclarının kim tərəfindən ödənilməsi mövzusu geniş müzakirə olunur.
Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, bu məsələdə əsas rol həyat sığortası və miras hüququna düşür.
Qeyd olunur ki, kredit götürən şəxsin həyat sığortası varsa, onun vəfatı halında borc sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir. Əks halda, borclar mirasla birlikdə varislərə keçir. Varis mirası qəbul edərsə, borc öhdəliyini də üzərinə götürmüş sayılır, imtina etdikdə isə bu məsuliyyət daşımır.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
