Dəb anlayışı niyə dəyişib və artıq vahid cavabı yoxdur?
Estetika tarixən müəyyən qaydalar və sosial normalar əsasında formalaşmış sabit bir sistem kimi qəbul olunurdu. Keçmişdə dəb nəyi geyinmək, necə davranmaq və hansı estetik qaydalara əməl etmək lazım olduğunu dəqiq müəyyən edən bir çərçivə idi. Bu sistemdə uyğunluq əsas meyar sayılır, fərdi seçimlər isə məhdud qalırdı. Lakin zamanla bu vahid model parçalanaraq çoxsaylı estetik istiqamətlərə bölünüb.
müasir dövrdə dəb anlayışı artıq bir neçə paralel estetik sistemin birgə mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Moda və sosial media təsiri ilə trendlər qlobal və vahid strukturdan çıxaraq lokal və qısamüddətli "mikrotrend"lərə çevrilib.
Tədqiqatçılar bu vəziyyəti çoxqatlı və subyektiv estetik sistem kimi izah edirlər. Bu yanaşmada artıq bir "doğru" və ya "yanlış" zövq forması yoxdur. Qiymətləndirmə kontekstdən və fərdi yanaşmadan asılıdır.
Nəticədə dəb sabit qaydalar toplusundan daha çox fərdi ifadə vasitəsinə çevrilib. Müasir estetik yanaşmada əsas meyar uyğunluq, fərdilik və şüurlu seçimdir. Yəni görünüş və ya davranış artıq tək bir standartla ölçülmür, əksinə insanın özünü necə ifadə etməsi ilə qiymətləndirilir.
Buna görə də dəbin universal və dəqiq cavabı yoxdur, o, daim dəyişən sosial və mədəni kontekstin məhsuludur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре