AİB Azərbaycanın iştirakı ilə 2031-ci ilə qədər "yaşıl" inkişaf üzrə layihəni nəzərdən keçirir
Asiya İnkişaf Bankı (AİB) Azərbaycanın iştirakı ilə 2026-2031-ci illər ərzində ticarətin inkişafı və "yaşıl" inkişaf üzrə layihəni nəzərdən keçirir. Bu barədə Trend banka istinadən məlumat verir.
Bu barədə Day.Az Trend-ə istinadən məlumat verir.
Layihə aşağıdakı ölkə və iqtisadiyyatları əhatə edir: Azərbaycan, Ermənistan, Əfqanıstan, Banqladeş, Butan, Brüney-Darüssalam, Kamboca, Kuk adaları, Fici, Mikroneziya Federativ Ştatları, Gürcüstan, Hindistan, İndoneziya, Qazaxıstan, Qırğıızıstan, və digər ölkələr.
Layihənin maliyyələşdirilməsi AİB-in Xüsusi Texniki Yardım Fondu (Technical Assistance Special Fund) hesabına 603 133 ABŞ dolları, həmçinin Avstraliya hökuməti tərəfindən 146 867 ABŞ dolları məbləğində vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutulur.
Layihənin coğrafi əhatəsi regionaldır. İcra sektoru isə sənaye və ticarətdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре