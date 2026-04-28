https://news.day.az/azerinews/1830898.html Attestatlar artıq kağız formada verilməyəcək "Bu tədris ilinin sonunda IX və XI sinif şagirdlərinə verilən attestatlar da elektron qaydada təqdim ediləcək". Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov media üçün brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu yenilik təxminən 300 min şagirdi əhatə edəcək və prosesin daha şəffaf, çevik və operativ həyata keçirilməsinə imkan verəcək.
