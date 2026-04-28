Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları xarici dövlət borcunu 18 dəfədən çox üstələyir
Bu ilin aprelin 1-i tarixinə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85,2 milyard ABŞ dolları məbləğində olmaqla xarici dövlət borcunu təqribən 18,2 dəfə üstələyir.
Day.Az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bundan başqa, 2026-cıilin 1 aprel tarixinə dövlət büdcəsi hesabına xarici borclar üzrə158,5 milyon ABŞ dolları məbləğində əsas borc, 71,9 milyon ABŞ dolları məbləğindəisəfaiz borcu ödənişləri həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, 2026-cı ilin 1 aprel tarixinə xarici dövlət borcu 4 milyard 689,3 milyon ABŞ dolları və ya 2026-cı il üzrə proqnozlaşdırılan ÜDM-in 6,1 faizini təşkil edib. 2026-cı ilin 1 yanvar tarixi ilə müqayisədə xarici dövlət borcu 124,2 milyon ABŞ dolları məbləğində azaıb.
