Azərbaycanda zəlzələ baş verib Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:09-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,4 olub. Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.
