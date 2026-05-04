https://news.day.az/azerinews/1832131.html Qızıl almaq istəyənlərə şad XƏBƏR - QİYMƏTLƏR AÇIQLANDI Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin dəyəri azalıb. Day.Az birja məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun fyuçerslərinin dəyəri 0,59% azalaraq 4 617,1 ABŞ dollarına bərabər olub.
COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyul fyuçerslərinin qiyməti də 0,74% azalaraq 76.87 ABŞ dolları təşkil edib.
