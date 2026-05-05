Ermənistan bütün sərhəd keçidlərində təmassız sistem tətbiq etməlidir - Paşinyan
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ölkənin bütün sərhəd keçid məntəqələrində təmassız keçid sistemlərinin tətbiqinə ehtiyac var.
Day.Az xəbər verir ki, o, bu fikirləri Yerevanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı sammiti çərçivəsində səsləndirib.
Paşinyanın sözlərinə görə, sərhəd idarəçiliyinin modernləşdirilməsi və biometrik pasport sisteminə keçid səyahətləri daha rahat və təhlükəsiz edəcək.
O qeyd edib ki, bu prosesdə Avropa İttifaqı artıq fəal iştirak edir və bir sıra sərhəd infrastrukturu layihələri Avropa investisiyaları ilə həyata keçirilir.
Baş nazir həmçinin Ermənistanın regional nəqliyyat və logistika baxımından mühüm mövqedə yerləşdiyini vurğulayıb və bu potensialın düzgün istifadə olunmasının ölkəyə ciddi iqtisadi imkanlar yaradacağını bildirib.
