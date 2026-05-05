15000 manat CƏRİMƏ - Zibil yandıran qonşu ilə bağlı NƏ ETMƏK LAZIMDIR?
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, yaşayış məntəqələrində və küçələrdə zibil yandırmaq, həmçinin tüstü yaradaraq ətraf mühiti çirkləndirmək qəti qadağandır və buna görə ciddi cərimələr nəzərdə tutulur.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə görə, sənaye və məişət tullantılarının müəyyən edilməmiş yerlərdə yandırılması və ya yandırılarkən atmosferin mühafizəsi tələblərinin pozulması fiziki şəxslərin, vəzifəli şəxslərin və hüquqi şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olur. Bu qaydalar həm ekoloji tarazlığın qorunmasına, həm də insanların təmiz hava almaq hüququnun təmin edilməsinə xidmət edir.
Cərimə məbləğləri xətanın törədilmə formasına və şəxsin statusuna görə dəyişir. Adətən, tullantıların yandırılmasına görə fiziki şəxslər 500 manatdan 1000 manatadək, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 4000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 10000 manatdan 15000 manatadək məbləğdə cərimə edilir. Əgər yandırma prosesi nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına ciddi ziyan dəyərsə, bu məsuliyyət daha da ağırlaşa və hətta cinayət məsuliyyətinə qədər yüksələ bilər.
Küçədə zibil yandırılması nəticəsində yaranan kəskin tüstü və qoxu qonşuları və yoldan keçənləri narahat etdikdə, vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara şikayət etmək hüququna malikdirlər. Bu növ hallarla qarşılaşdıqda Daxili İşlər Nazirliyinin "102" xidmətinə və ya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət etmək mümkündür.
Unutmaq olmaz ki, hər bir vətəndaşın sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ qanunla qorunur və bu hüququn pozulması birbaşa qanun pozuntusu hesab edilir.
Nəsimi Ələsgərli
