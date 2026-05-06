Maaşlarla bağlı ŞAD XƏBƏR - RƏSMİ
Azərbaycanda muzdlu çalışanların maaşlarını istədikləri bank vasitəsilə əldə etməsinə şərait yaradılacaq".
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarınl cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə aktiv əməkdaşlıq aparılır və artıq texniki inteqrasiyalar həyata keçirilir.
T.Kazımov bildirib ki, planlara əsasən, yaxın 2-3 ay ərzində əməkhaqqının liberallaşdırılması mərhələsinə start verilə bilər:
"İstəyimiz odur ki, həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışan muzdlu işçilər istədikləri bankda rahat şəkildə maaşlarını ala bilsinlər".
Onun sözlərinə görə, növbəti mərhələdə bu imkan pensiyaçılara və sosial müavinət alanlara da şamil olunacaq.
Sədr qeyd edib ki, layihə çərçivəsində xüsusi işçi qrupu fəaliyyət göstərir və prosesin vətəndaş üçün maksimum sadə olması hədəflənir:
"Biz istəyirik ki, bu, heç kimdən asılı olmayan, vətəndaşın öz seçiminə bağlı bir sistem olsun".
Əlavə edib ki, həm İT infrastruktur, həm də proqram təminatı istiqamətində işlər davam edir və prosesin bu il tamamlanması planlaşdırılır:
"Düşünmürük ki, bu, uzun müddət çəkəcək. Yəqin ki, yaxın 3-4 ay ərzində bunu yekunlaşdıracağıq".
Qeyd edib ki, bu dəyişiklik bank sektorunda rəqabətin artmasına və xidmət keyfiyyətinin yüksəlməsinə təsir göstərə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре