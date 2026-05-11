Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 83 nəfər saxlanılıb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, mayın 9-da və 10-da ölkə ərazisində qeydə alınan 91, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 67, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 47 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.