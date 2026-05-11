Rumıniya Aİ-də doğum səviyyəsinin ən çox azaldığı ölkə olub
Rumıniyanın "Mediafax" agentliyi "Avrostat"ın yeni demoqrafik məlumatlarına əsaslanaraq yazır ki, Rumıniya Avropa İttifaqında doğum səviyyəsinin ən çox azaldığı ölkə olub.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, 2024-cü ildə Rumıniyada ümumi doğum səviyyəsinin göstəricisi 1,54-dən 1,39 uşağa düşüb və bu, Aİ üzrə ən kəskin geriləmə hesab olunur.
Məqalədə qeyd olunur ki, Avropa İttifaqında ümumi doğum səviyyəsi də tarixi minimuma enib. "Avrostat"ın məlumatına görə, 2024-cü ildə Aİ üzrə orta doğum səviyyəsinin göstəricisi hər qadına 1,34 uşaq təşkil edib. Bu, 2001-ci ildən bəri ən aşağı göstərici sayılır.
Bununla yanaşı, məlumatda Rumıniyanın Avropada ən gənc analardan birinə malik ölkələr sırasında olduğu vurğulanır. 2024-cü ildə rumın qadınları ilk uşaqlarını orta hesabla 27,2 yaşında dünyaya gətiriblər. Bu göstərici yalnız Bolqarıstandan yüksəkdir.
Rumıniya mediasının yazdığına görə, ölkədə demoqrafik geriləmənin əsas səbəbləri arasında iqtisadi qeyri-sabitlik, gənclərin xaricə miqrasiyası, yaşayış xərclərinin artması və ailə planlaşdırmasında dəyişikliklər göstərilir. Ekspertlərin fikrincə, gənc ailələrin böyük hissəsi maliyyə riskləri səbəbindən uşaq sahibi olmağı gecikdirir.
Məqalədə vurğulanır ki, Şərqi Avropa ölkələrinin əksəriyyətində oxşar tendensiya müşahidə olunsa da, Rumıniyada azalma daha sürətli xarakter alıb. Analitiklər hesab edirlər ki, uzunmüddətli perspektivdə bu proses əmək bazarına, pensiya sisteminə və iqtisadi inkişaf tempinə ciddi təsir göstərə bilər.
Ekspertlərin fikrincə, Avropa İttifaqında əhalinin yaşlanması və doğum səviyyəsinin azalması gələcək onilliklərdə əsas sosial-iqtisadi problemlərdən birinə çevriləcək. Bu baxımdan, ailələrin dəstəklənməsi, sosial təminat proqramları və gənclər üçün iqtisadi imkanların genişləndirilməsi məsələləri daha da aktuallaşır.
