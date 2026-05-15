Xəyanətə meyilli bürclər - SİYAHI
Astroloqlar ən çox xəyanət etmə ehtimalı olan bürclərin reytinqini tərtib ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bəziləri impulsiv hərəkətlər edir, bəziləri isə əsl hisslərini illərlə gizlədirlər.
12-ci yer - Buğa
Buğalar sabitliyə dəyər verir və nadir hallarda qısamüddətli emosiyalar üçün münasibətləri riskə atırlar. Əgər onlar aşiq olurlarsa, bu, adətən uzunmüddətli olur, ona görə də gözlənilməz xəyanət onlar üçün nadir haldır.
11-ci yer - Xərçəng
Xərçənglər partnyorlarına çox bağlıdırlar və emosional əlaqəni itirməkdən qorxurlar. Onlar uzun müddət münasibət problemlərinə dözə bilirlər, lakin qəfil münasibətlərə meylli deyillər.
10-cu yer - Oğlaq
Oğlaqlar adətən emosiyalarını idarə edir və nəticələrini düşünürlər. Nadir hallarda impulsiv hərəkət edirlər, buna görə də gözlənilməz xəyanətlər onların üslubu deyil.
9-cu yer - Qız bürcü
Qızlar hər şeyi, hətta öz hisslərini belə həddindən artıq təhlil edirlər. Riskli bir addım atmazdan əvvəl müsbət və mənfi cəhətlərini yüz dəfə ölçüb-biçirlər.
8-ci yer - Tərəzi
Tərəzilər diqqəti və flört etməyi sevirlər, lakin ciddi addım atmazdan əvvəl tez-tez tərəddüd edirlər. Kiməsə aşiq ola bilərlər, amma həddi keçməzdən əvvəl uzun müddət tərəddüd edirlər.
7-ci yer - Şir
Şirlər başqalarının heyranlığını hiss etməkdən zövq alırlar. Münasibətdə diqqət çatışmazlığı varsa, gözlənilmədən cazibəyə qapıla bilərlər.
6-cı yer - Əqrəb
Əqrəblər çox ehtiraslı və emosionaldırlar, buna görə də bəzən impulsiv hərəkət edirlər. Lakin, əsl niyyətlərini sona qədər gizlətməkdə ustadırlar.
5-ci yer - Qoç
Qoçlar tez-tez impulsiv qərarlar verir və gərgin emosiyalardan zövq alırlar. Əgər münasibətdə darıxsalar, birdən yeni təcrübələr axtara bilərlər.
4-cü yer - Dolça
Dolçalar azadlığı hər şeydən üstün tuturlar və məhdud hiss etməyi xoşlamırlar. Bəzən müstəqilliyə olan ehtiyacları sevgidə gözlənilməz hərəkətlərə səbəb olur.
3-cü yer - Oxatan
Oxatanlar macəranı, riski və yeni insanlarla tanış olmağı sevirlər. Onlar anın içinə o qədər qapıla bilərlər ki, sərhədi keçdiklərini belə hiss etmirlər.
2-ci yer - Əkizlər
Əkizlər yeni insanlara və emosiyalara asanlıqla cəlb olunurlar. Onların dəyişkənliyi bəzən gözlənilməz romantik macəralara səbəb olur.
1-ci yer - Balıqlar
Balıqlar çox romantik və sadiq görünə bilər, lakin bəzən məntiqdən daha çox emosiya ilə idarə olunurlar. Kimsə onlara güclü hisslər və diqqət yetirərsə, gözlənilməz xəyanət hətta özləri üçün də baş verə bilər.
