https://news.day.az/azerinews/1838089.html Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi pley-offa yüksəlib - Avropa çempionatı Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada təşkil olunan Avropa çempionatında bu gün ikinci oyununu keçirib. Day.Az xəbər verir ki, F qrupunda yer alan yığma İtaliya ilə qarşılaşıb. Görüş komandamızın 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ardıcıl ikinci matçda da qalib gələn Azərbaycan millisi pley-offa yüksəlib.
Ardıcıl ikinci matçda da qalib gələn Azərbaycan millisi pley-offa yüksəlib. Yığma mayın 30-da qrupun son oyununda Fransa ilə üz-üzə gələcək.
