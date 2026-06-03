Qurudulmuş ərikdə ətdən daha çox dəmir var
Dietoloqlar dəmir çatışmazlığının qarşısını almaq üçün qurudulmuş ərikləri rasiona daxil etməyi tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, 100 qram qurudulmuş ərikdə 2,66-3,17 mq dəmir var ki, bu da toyuq, mal və qoyun ətindəki göstəricidən yüksəkdir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, qurudulmuş ərikdəki dəmir orqanizm tərəfindən ət məhsullarındakı dəmir qədər asan mənimsənilmir. Buna görə də onu C vitamini ilə zəngin qidalarla birlikdə qəbul etmək məsləhətdir.
Qurudulmuş ərik həmçinin lif, kalium və antioksidantlarla zəngindir, həzm və ürək-damar sisteminin fəaliyyətini dəstəkləyir. Bununla yanaşı, yüksək şəkər tərkibinə görə onun həddindən artıq istehlakı tövsiyə olunmur.
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