Dünya tək tip düşüncəyə doğru gedir? - ARAŞDIRMA
Son araşdırmalar göstərir ki, insanlar indi müxtəlif ölkələrdə oxşar videolar, cümlələr və fikir tərzləri ilə qarşılaşır.
Sosial elmlər institutlarının apardığı tədqiqatlar sübut edir ki, süni intellekt və rəqəmsal platformalar yalnız həyatımızı asanlaşdırmır, eyni zamanda düşüncə və mədəni ifadələrdə standartlaşma riski yaradır. Brookings İnstitutundan Rebecca Winthrop bildirir ki, insanlar getdikcə "tək tip" fikirlər ortaya qoyur.
Tədqiqatlar həmçinin göstərir ki, istifadəçilər süni intellektlə işlədikcə onun təklif etdiyi düşüncə formalarına uyğunlaşır və insan-maşın sərhədi getdikcə qarışır. ArXiv-də yayımlanan bir araşdırma süni intellektin yazı prosesində keyfiyyət artımı ilə yanaşı struktural oxşarlıq yaratdığını göstərir. Eyni sistemlər fərqli istifadəçilər arasında oxşar nəticələr verir və bu, "algoritmik təklik" riskini artırır.
Sosial media və qısa video platformaları da bu prosesi sürətləndirir. Trend olan videolar qısa müddətdə dünya miqyasında eyni formatda təkrar istehsal olunur, musiqi, montaj və təqdimat eyni qalır.
Bununla belə, bəzi tədqiqatlar sübut edir ki, texnologiyalar fərqli mədəniyyətlərdə müxtəlif nəticələr verə bilər. Beləliklə, dünya daha çox bağlı olsa da bu bağlılıq insanları oxşar hala gətirə bilər.
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