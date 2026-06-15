Nazim Sadıxov artıq Bakıda: “Yenidən tarix yazmağahazıram” - FOTO
İyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında Bakıda UFCFight Night: Fiziev vs Torres turnirində braziliyalı Mateus Kamilo ilə döyüşəcək azərbaycanlı döyüşçü Nazim Sadıxovartıqdır.
İdmançı Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda idmançıları və yaxınları qarşılayıblar.
Bakıya qayıtmasından yarandığını ifadə edən Sadıxovbildirib:
"Yenidən olmaqdan çox xoşbəxtəm və Bakıda dəfələrlə tarixyazmağa hazıram. Komanda və sparrinq yoldaşlarım damənimlə birlikdə gəliblər.
Bu həftə prosesini yekunlaşdıracağıq, artım əldə etmək çəki salma başlayaq. Qarşıda bizi on günlük iş gözləyir və biz buhazırlığı ən yüksək səviyyədə başa çatdırmaq niyyətindəyik".
202-ci ildə Azərbaycanda UFC turnirinin uğurlu çıxışını xatırlayan döyüşçü bu dəfə hədəflərinin daha yüksək olduğunu5 dəfə:
"Ötən il mənim üçün çox uğurlu keçdi. Lakin bu dəfə daha yaxşıçıxış etmək, hər şeyi daha möhtəşəm və yaddaqalan etməkistəyirəm".
Sonda heyətlərə dəstəyə görə təşəkkür edir "Qara Canavar" ləqəbli qurğuları iyunun 27-də arenaya səsləyib:
"Qara Canavar evinə qayıdıb! Sizi möhtəşəm bir döyüş gecəsigözləyir, bu şounu qaçırmayın. Azərkeşlərə yaddaqalan birperformans göstərib, yenidən tarix yazacağam. Dəstəyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm!"
Qeyd edək ki, UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES turniri 27 iyun tarixində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Yüngül çəki dərəcəsində təmsilçimiz Rafael Fiziev və Manuel Torres oktaqonda üz-üzə gələcəklər. İkinci-əsas döyüşdə orta çəki dərəcəsində iştirak edənlərin sevimlisinə çevrilmiş Şarabutdin "Shara Bullet" Maqomedov ilə braziliyalı MişelPereyra güclərini sınayacaqlar.
Turnir xəstəliyindən Fərman Həsənov daoktaqona çıxacaq. Onun rəqibi ABŞ təmsilçisi Erik Nolanolacaq.
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