Bir ailə sevgisi, iki fərqli yol – Uşaqlar üçün hansı seçim daha uyğundur? - VİDEO
Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün əsas məqsəd onların ailə mühitində böyüməsini təmin etməkdir. Bu istiqamətdə himayədar ailə modeli və övladlığa götürmə mexanizmləri tətbiq olunur.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, hər iki model uşaqların təhlükəsizliyi və inkişafına xidmət etsə də, hüquqi baxımdan bir-birindən fərqlənir.
Övladlığa götürmə zamanı uşaq yeni ailənin tam hüquqlu üzvünə çevrilir, himayədar ailədə isə uşağın hüquqi statusu dəyişmir.
Bu proseslərdə əsas prioritet uşağın maraqlarının qorunması, onun sevgi və qayğı dolu mühitdə böyüməsinin təmin edilməsidir. Himayədar ailə və övladlığa götürmə ilə bağlı bütün detalları, müraciət qaydalarını və əsas fərqləri öyrənmək üçün:
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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