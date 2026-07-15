Kiminsə haqqında danışarkən bunlara əməl etmək lazımdır, YOXSA... - 2000 MANAT CƏRİMƏ
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, bir şəxsin şərəf və ləyaqətini ləkələyən yalan məlumat yaymaq, yəni şər (böhtan) atmaq birbaşa cinayət məsuliyyəti yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə əsasən, yalan olduğunu bilə-bilə kimisə nüfuzdan salan məlumatları kütləvi çıxışlarda, mediada və ya internet platformalarında paylaşmaq hüquqi cəza ilə nəticələnir. Bu əmələ görə qanunvericilik 1000 manatdan 1500 manatadək cərimə, 240 saatdan 480 saatadək ictimai işlər, 1 ilədək islah işləri və ya 6 ayadək müddətə həbs cəzası nəzərdə tutur.
Cəzanın ağırlıq dərəcəsi şər atma formasından və ittihamın xarakterindən asılı olaraq kəskin şəkildə arta bilər. Əgər şəxsə qarşı atılan şər onun ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə (məsələn, qətl, oğurluq və ya korrupsiya) günahlandırılması ilə bağlıdırsa, bu halda Məcəllənin 147.2-ci maddəsi tətbiq olunur və şəxs 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırıla bilər. Müasir dövrdə rəqəmsal cinayətlərin artması ilə əlaqədar qanuna xüsusi 148-1-ci maddə də əlavə edilmişdir; sosial şəbəkələrdə feyk (saxta) profil, ad və ya hesabla kiməsə şər atmaq 1000 manatdan 2000 manatadək cərimə və ya 1 ilədək həbs cəzası ilə nəticələnir.
Hüquqi prosedur baxımından böhtan cinayətləri Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq xüsusi ittiham qaydasında icra edilir, yəni dövlət orqanları deyil, birbaşa zərərçəkən şəxs məhkəməyə şikayət ərizəsi verməlidir. Cinayət məsuliyyətindən əlavə, zərərçəkmiş tərəf Mülki Məcəlləyə əsasən öz işgüzar nüfuzunu, şərəf və ləyaqətini qorumaq üçün məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Məhkəmə təqsirkar şəxsin üzərinə yalan məlumatları təkzib etmək öhdəliyi qoymaqla yanaşı, zərərçəkənə vurulmuş mənəvi zərərin əvəzi olaraq böyük məbləğdə maddi təzminat ödənilməsi barədə də qərar çıxarır.
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