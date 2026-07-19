https://news.day.az/azerinews/1848964.html Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi - VİDEO Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb. Həmin videoçarxı təqdim edirik:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalı təqdim etdi - VİDEO
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
Həmin videoçarxı təqdim edirik:
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