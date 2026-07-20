https://news.day.az/azerinews/1849069.html Dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb Polis əməkdaşlarının iyulun 18-də və 19-da keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmin şəxslər dələduzluq əməllərinə görə axtarışda olublar. Həmin şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb

Azərbaycanca, 20 июля 2026 10:48 (UTC +04:00) 235
Dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb

Polis əməkdaşlarının iyulun 18-də və 19-da keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmin şəxslər dələduzluq əməllərinə görə axtarışda olublar.

Həmin şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

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