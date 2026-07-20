https://news.day.az/azerinews/1849069.html Dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb Polis əməkdaşlarının iyulun 18-də və 19-da keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmin şəxslər dələduzluq əməllərinə görə axtarışda olublar. Həmin şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Dələduzluğa görə axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb
Polis əməkdaşlarının iyulun 18-də və 19-da keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, həmin şəxslər dələduzluq əməllərinə görə axtarışda olublar.
Həmin şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре