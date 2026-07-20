https://news.day.az/azerinews/1849085.html Tennis Akademiyasında ölüm Binəqədi rayonunda yerləşən Bakı Tennis Akademiyasında ölüm faktı qeydə alınıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 17-də baş verib. Bakı şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Rəşad Məmmədovun halı pisləşərək ölüb. Araşdırma aparılır.
Tennis Akademiyasında ölüm
Binəqədi rayonunda yerləşən Bakı Tennis Akademiyasında ölüm faktı qeydə alınıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 17-də baş verib.
Bakı şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Rəşad Məmmədovun halı pisləşərək ölüb.
Araşdırma aparılır.
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