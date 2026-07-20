https://news.day.az/azerinews/1849150.html Ali və orta ixtisas təhsili proqramları yenilənəcək Azərbaycanda əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq ali və orta ixtisas təhsili proqramlarının yenilənməsi həyata keçiriləcək. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.

Ali və orta ixtisas təhsili proqramları yenilənəcək

Azərbaycanca, 20 июля 2026 15:50 (UTC +04:00) 283
Ali və orta ixtisas təhsili proqramları yenilənəcək

Azərbaycanda əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq ali və orta ixtisas təhsili proqramlarının yenilənməsi həyata keçiriləcək.

Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.

Tədbirlər Planına əsasən, layihənin əsas icraçısı Elm və Təhsil Nazirliyi, digər icraçılar isə aidiyyəti dövlət qurumlarıdır. Tədbirin icrası 2026-2030-cu illəri əhatə edəcək

Sənədə əsasən, ilk mərhələdə ali və orta ixtisas təhsili pillələri üzrə yenilənməsinə ehtiyac olan təhsil proqramları müəyyənləşdiriləcək. Daha sonra əmək bazarının mövcud və perspektiv tələbləri nəzərə alınmaqla həmin proqramlar yenilənəcək.

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