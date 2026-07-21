Həkim "qəhvə qarnı" ilə bağlı yayılan mifi təkzib etdi
Qəhvə istehlakının qarın nahiyəsində piylənməyə birbaşa səbəb olduğu barədə yayılan fikir elmi əsaslara söykənmir. Həkimlərin sözlərinə görə, sağlam insanlarda normada qəhvə qəbulu uzunmüddətli kortizol artımına və "qəhvə qarnı" adlandırılan vəziyyətə səbəb olmur.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirirlər ki, qəhvənin orqanizmə təsiri insanın genetik xüsusiyyətlərindən, yuxu rejimindən və ümumi sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır. Araşdırmalar göstərir ki, qəhvə sağlam insanlarda mədə selikli qişasını zədələmir, lakin bəzi həzm sistemi xəstəlikləri olan şəxslərdə narahatlıq yarada bilər.
Həkimlər vurğulayırlar ki, qarın piylənməsinin əsas səbəbi qəhvə deyil, uzunmüddətli stress, yuxusuzluq, qeyri-sağlam qidalanma və hərəkətsiz həyat tərzidir. Gündə 1-3 fincan qəhvə qəbul edən sağlam insanların narahat olmasına ehtiyac olmadığı, lakin şəkərli əlavələrdən və qəhvəni yeməyin əvəzinə içməkdən çəkinməyin tövsiyə edildiyi bildirilib.
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