https://news.day.az/azerinews/1849196.html İsti havalarda tromb yaranması riski artır: Həkimdən xəbərdarlıq Yüksək temperatur zamanı orqanizmdə maye itkisi və qanın qatılaşması tromb yaranması ehtimalını artıra bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, piylənmə və varikoz problemi olan şəxslər isti havalarda daha diqqətli olmalıdır.

İsti havalarda tromb yaranması riski artır: Həkimdən xəbərdarlıq

Azərbaycanca, 21 июля 2026 02:15 (UTC +04:00) 335
İsti havalarda tromb yaranması riski artır:

Yüksək temperatur zamanı orqanizmdə maye itkisi və qanın qatılaşması tromb yaranması ehtimalını artıra bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xüsusilə ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, piylənmə və varikoz problemi olan şəxslər isti havalarda daha diqqətli olmalıdır.

Day.Az xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, isti hava birbaşa tromb yaratmasa da, kifayət qədər su qəbul etməmək və uzun müddət hərəkətsiz qalmaq qan dövranına mənfi təsir göstərə bilər. Uzunmüddətli səfərlər, oturaq iş rejimi və fiziki passivlik də risk faktorları sırasında yer alır.

Mütəxəssislər trombun qarşısını almaq üçün gün ərzində kifayət qədər maye qəbul etməyi, aktiv hərəkətdə olmağı və uzun müddət eyni vəziyyətdə qalmamağı tövsiyə edirlər. İsti günlərdə spirtli içkilərdən uzaq durmaq, yüngül qidalara üstünlük vermək də sağlamlıq üçün faydalı hesab olunur.

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