ABŞ-də benzin qiymətləri kritik səviyyəni keçib
ABŞ-də benzinin 1 qallonunun qiyməti yenidən kritik səviyyəni - 4 dollar həddini keçib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Avtomobil Assosiasiyasının məlumatında deyilir. Bildirilir ki, ölkə üzrə benzinin 1 qallonunun pərakəndə satış qiyməti 4,003 dollara yüksəlib.
Ekspertlərə görə, Birləşmiş Ştatlarda benzin qiymətləri ABŞ-İran münaqişəsinin şiddətlənməsi səbəbindən, Hörmüz boğazında tankerlərin hədəfə alınması və Küveytdəki neft obyektlərinə hücumlardan sonra bahalaşıb. Bunun qlobal nəqliyyatda yanacaq çatışmazlığını və inflyasiya səviyyəsini daha da artıracağı gözlənilir. Həm ABŞ, həm də İrandan hücumların əhatə dairəsi genişləndikcə, Hörmüz boğazından enerji axınlarında uzunmüddətli fasilələr risknii artırır.
Qeyd edək ki, martın 31-də ABŞ-də benzinin 1 qallonunun qiyməti 2022-ci ilin avqust ayından bəri ilk dəfə olaraq 4 dollardan yuxarı qalxmışdı.
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