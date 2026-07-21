https://news.day.az/azerinews/1849258.html Pirallahıda avtobus piyadanı vuraraq öldürdü Pirallahı rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Pirallahı qəsəbəsində, "Abşeronneft" NQÇİ-nin ərazisində qeydə alınıb. Məlumata görə, 1965-ci il təvəllüdlü İlqar Bağır oğlu Şabanovun idarə etdiyi "Isuzu" markalı avtobus geriyə hərəkət edərkən piyadanı vurub.
Pirallahıda avtobus piyadanı vuraraq öldürdü
Pirallahı rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Pirallahı qəsəbəsində, "Abşeronneft" NQÇİ-nin ərazisində qeydə alınıb.
Məlumata görə, 1965-ci il təvəllüdlü İlqar Bağır oğlu Şabanovun idarə etdiyi "Isuzu" markalı avtobus geriyə hərəkət edərkən piyadanı vurub.
Nəticədə 1969-cu il təvəllüdlü Pirallahı rayon sakini Teyyub Ənvər oğlu Məmmədov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
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