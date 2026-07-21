https://news.day.az/azerinews/1849300.html Azərbaycan və Almaniya arasında birgə bəyannamə imzalanacaq Prezident İlham Əliyevin Almaniya Prezidenti Ştanmayerlə hal-hazırda təkbətək görüşü keçirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təkbətək görüşdən sonra prezidentlərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olacaq. Almaniya kansleri ilə görüşdə isə "Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası
Almaniya kansleri ilə görüşdə isə "Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası
Azərbaycan və Almaniya arasında birgə bəyannamə imzalanacaq
Prezident İlham Əliyevin Almaniya Prezidenti Ştanmayerlə hal-hazırda təkbətək görüşü keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təkbətək görüşdən sonra prezidentlərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olacaq.
Almaniya kansleri ilə görüşdə isə "Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası
arasında "İkitərəfli Tərəfdaşlıq üçün Strateji Gündəlik haqqında Birgə Bəyannamə" imzalanması nəzərdə tutulur.
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