https://news.day.az/azerinews/1849300.html Azərbaycan və Almaniya arasında birgə bəyannamə imzalanacaq Prezident İlham Əliyevin Almaniya Prezidenti Ştanmayerlə hal-hazırda təkbətək görüşü keçirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təkbətək görüşdən sonra prezidentlərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olacaq. Almaniya kansleri ilə görüşdə isə "Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası

Azərbaycan və Almaniya arasında birgə bəyannamə imzalanacaq

Azərbaycanca, 21 июля 2026 12:38 (UTC +04:00) 234
Azərbaycan və Almaniya arasında birgə bəyannamə imzalanacaq

Prezident İlham Əliyevin Almaniya Prezidenti Ştanmayerlə hal-hazırda təkbətək görüşü keçirilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, təkbətək görüşdən sonra prezidentlərin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olacaq.

Almaniya kansleri ilə görüşdə isə "Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası
arasında "İkitərəfli Tərəfdaşlıq üçün Strateji Gündəlik haqqında Birgə Bəyannamə" imzalanması nəzərdə tutulur.

Xəbər yenilənəcək

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 199
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 194
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:11 (UTC+04), Общество 233
Cinayət işləri üzrə Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol ratifikasiya edilib 13:09 (UTC+04), Azərbaycanca 202
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 239
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 12:55 (UTC+04), Культура 261
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Фархада Халилова с 80-летним юбилеем - ФОТО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 2 421
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 12:31 (UTC+04), Спорт 216
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 2 361
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 11:50 (UTC+04), В мире 411
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 11:32 (UTC+04), Экономика 408
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 430
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 11:25 (UTC+04), Общество 621
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 287
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 11:22 (UTC+04), Общество 577
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Политика 5 014
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 11:11 (UTC+04), Общество 1 126
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 11:04 (UTC+04), В мире 454
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 497
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 10:48 (UTC+04), Экономика 474
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 10:36 (UTC+04), Спорт 419
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 10:25 (UTC+04), Экономика 485
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 10:23 (UTC+04), Общество 440
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 10:02 (UTC+04), Общество 490
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 09:58 (UTC+04), В мире 511
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 5 736
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), Общество 732
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 523
В двух районах Баку не будет света 09:31 (UTC+04), Общество 606
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 09:22 (UTC+04), Спорт 531
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 09:17 (UTC+04), В мире 561
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 08:50 (UTC+04), Экономика 573
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 08:31 (UTC+04), В мире 635
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), Общество 641
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 08:00 (UTC+04), В мире 7 012
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 566
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 07:19 (UTC+04), Туризм 513
Названа причина иметь два смартфона 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 577
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 871
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 578
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 666
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 766
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 850
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 842
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 802
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 738
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 668
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 868
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 771
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 836
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 849
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 408
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 759
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 961
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 854
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 000
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 844
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 864
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 867
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 907
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 053
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 983
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 940
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 872
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 070
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 775
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 968
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 787
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 009
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 723
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 755
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 985
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 749
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 761
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 962
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 902
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 683
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 928
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 970
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 685
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 634
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 896
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 702
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 590
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 710
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 935
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 728
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 109
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 007
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 898
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 740
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 965
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 051
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 866
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 970
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 696
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 931
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 947
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 3 254
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 684
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 964
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 798
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 153
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 669
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 734
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 943
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 795
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 663
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 007
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 252
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 949
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 997
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 830
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 1 027
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 675
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 1 004
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 953
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 682
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 949
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 8 552
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 1 091
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 979
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 7 374
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 1 051
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 484
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 662
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 1 041
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 710
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 684
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 955
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 163
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 892
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 786
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 204
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 771
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 967
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 968
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 841
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 788
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 803
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 340
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 252
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 948
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 820
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 331
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 759
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 792
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 931
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 841
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 332
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 141
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 950
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 205
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 798
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 190
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 719
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 28 945
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 957
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 929
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 324
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 487
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 356
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 872
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 168
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 369
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 479
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 422
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 971
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 318
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 948
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 294
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 870
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 833
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 318
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 824
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 412
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 571
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 589
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 360
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 786
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 988
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 323
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 436
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 508
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 343
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 871
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 372
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 861
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 734
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 337
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 841
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 299
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 1 315
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 313
Еще новости