https://news.day.az/azerinews/1849323.html Cəlilabadda avtomobil aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb Cəlilabad rayonunda yol qəzası baş verib. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əsədli kəndində qeydə alınıb. Həkətdə olan "Toyota Prado" markalı avtomobil idarəetməni itirərək aşıb. Qəza nəticəsində 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar rayon xəstəxanaya hospitalizasiya olunublar.
Cəlilabadda avtomobil aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb
Cəlilabad rayonunda yol qəzası baş verib.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əsədli kəndində qeydə alınıb.
Həkətdə olan "Toyota Prado" markalı avtomobil idarəetməni itirərək aşıb. Qəza nəticəsində 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.
Yaralılar rayon xəstəxanaya hospitalizasiya olunublar.
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