https://news.day.az/azerinews/1849349.html Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb - FOTO - VİDEO İyulun 21-də Berlində Almaniya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilib.

Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb - FOTO - VİDEO

Azərbaycanca, 21 июля 2026 15:48 (UTC +04:00) 225
Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb

İyulun 21-də Berlində Almaniya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri Fridrix Merts "Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair Birgə Bəyannamə"ni imzaladılar.

Tədbirdə, həmçinin Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının yaradılmasına və fəaliyyətinə dair Birgə Bəyannamə imzalandı.

  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
  • Berlində Azərbaycan-Almaniya sənədləri imzalanıb
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