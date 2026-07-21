https://news.day.az/azerinews/1849385.html “Zirə” afrikalı futbolçunu transfer etdi "Zirə" yeni futbolçu ilə anlaşıb. Klubdan Day.Az-a verilən məlumata görə, "qartallar" Lue Bayere Junioru heyətinə qatıb. Kot-d'İvuarlı hücumçu ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb. Qeyd edək ki, 25 yaşlı afrikalı futbolçu daha əvvəl İsveçin "Hammarbü", "Frey", Serbiyanın "Jelezniçar", "Yvor" və Türkiyənin "Göztəpə" klublarında çıxış edib.

“Zirə” afrikalı futbolçunu transfer etdi

Azərbaycanca, 21 июля 2026 17:04 (UTC +04:00) 260
“Zirə” afrikalı futbolçunu transfer etdi

"Zirə" yeni futbolçu ilə anlaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

"Qartallar" Lue Bayere Junioru heyətinə qatıb. Fildişi Sahilindən olan hücumçu ilə 2 illik müqavilə bağlanıb.

Xatırladaq ki, 25 yaşlı futbolçu daha əvvəl İsveçin "Hammarbü", "Frey", Serbiyanın "Jelezniçar", "Yvor" və Türkiyənin "Göztəpə" klublarında çıxış edib.

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