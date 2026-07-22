https://news.day.az/azerinews/1849400.html ChatGPT psixoloqu əvəz edə bilərmi? – Ekspertdən xəbərdarlıq Psixoloqlar bildirirlər ki, süni intellekt gündəlik planlaşdırma və faydalı vərdişlərin izlənməsində kömək etsə də, peşəkar psixoloji yardımı əvəz edə bilməz. Mütəxəssislərin fikrincə, xüsusilə ciddi psixi sağlamlıq problemləri olan şəxslər üçün çatbotlardan psixoloq kimi istifadə təhlükəli ola bilər.

ChatGPT psixoloqu əvəz edə bilərmi? – Ekspertdən xəbərdarlıq

Azərbaycanca, 22 июля 2026 05:32 (UTC +04:00) 297
ChatGPT psixoloqu əvəz edə bilərmi?

Psixoloqlar bildirirlər ki, süni intellekt gündəlik planlaşdırma və faydalı vərdişlərin izlənməsində kömək etsə də, peşəkar psixoloji yardımı əvəz edə bilməz. Mütəxəssislərin fikrincə, xüsusilə ciddi psixi sağlamlıq problemləri olan şəxslər üçün çatbotlardan psixoloq kimi istifadə təhlükəli ola bilər.

Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, süni intellekt bəzi hallarda istifadəçilərin mənfi düşüncələrini gücləndirə, vəziyyəti tam qiymətləndirə bilmədiyi üçün yanlış məsləhətlər verə bilər. Ekspertlər həmçinin xəbərdarlıq edirlər ki, istifadəçilər çatbotun empatiyasını həqiqi insan münasibəti kimi qəbul edərək ona emosional bağlılıq inkişaf etdirə bilərlər.

Mütəxəssislər ChatGPT və digər süni intellekt alətlərindən günün planlaşdırılması, resursların müəyyənləşdirilməsi və sağlam vərdişlərin izlənməsi kimi sadə tapşırıqlar üçün istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edirlər. Lakin psixi sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərdə peşəkar psixoloq və ya psixiatr dəstəyinə müraciət edilməsinin vacibliyi vurğulanır.

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