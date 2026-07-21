https://news.day.az/azerinews/1849418.html Azərbaycan və Almaniya mədəniyyət və təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirəcək Azərbaycan və Almaniya mədəniyyət, təhsil və insanlararası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində əməkdaşlığı gücləndirəcəklər. Bu barədə Berlində iyulun 21-də Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında imzalanmış İkitərəfli Tərəfdaşlıq üçün Strateji Gündəlik haqqında Birgə Bəyannamədə qeyd edilib.
Azərbaycan və Almaniya mədəniyyət və təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirəcək
Azərbaycan və Almaniya mədəniyyət, təhsil və insanlararası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində əməkdaşlığı gücləndirəcəklər.
Bu barədə Berlində iyulun 21-də Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında imzalanmış İkitərəfli Tərəfdaşlıq üçün Strateji Gündəlik haqqında Birgə Bəyannamədə qeyd edilib.
Bəyanatda qeyd edilib ki, tərəflər mədəni mübadilə proqramlarını, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqu təşviq edən təşəbbüsləri dəstəkləyəcəklər.
Sənəddə həmçinin innovativ və rəqəmsal təhsil, peşə təhsili, birgə tədqiqat layihələri və akademik mübadilələr üzrə əməkdaşlıq imkanlarının inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
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