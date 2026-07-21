https://news.day.az/azerinews/1849421.html Zabratda təkər tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verib Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində təkər tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı məlumat nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olub. Məlumat əsasında dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.
Zabratda təkər tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verib
Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində təkər tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı məlumat nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olub.
Məlumat əsasında dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Faktla bağlı əlavə məlumatın veriləcəyi bildirilib.
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