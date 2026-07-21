https://news.day.az/azerinews/1849431.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd edilir: "Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri (20-21.07.2026)"
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Almaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edilib.
Paylaşımda qeyd edilir: "Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri (20-21.07.2026)"
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