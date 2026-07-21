https://news.day.az/azerinews/1849458.html Ermənistan ordusunun hərbçisi ölüb Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu vəfat edib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, N.T. adlı hərbi qulluqçu iyulun 21-də vəfat edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq Komitəsi əlavə təfərrüat açıqlamayıb.

Ermənistan ordusunun hərbçisi ölüb

Azərbaycanca, 21 июля 2026 23:45 (UTC +04:00) 334
Ermənistan ordusunun hərbçisi ölüb

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu vəfat edib.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, N.T. adlı hərbi qulluqçu iyulun 21-də vəfat edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

İstintaq Komitəsi əlavə təfərrüat açıqlamayıb.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ERMƏNİSTAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 188
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 204
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 191
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 234
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 266
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 357
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 325
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 346
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 408
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 445
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 4 180
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 410
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 383
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 482
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 439
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 477
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 481
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 474
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 461
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 424
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 443
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 446
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 449
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 457
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 431
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 496
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 445
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 494
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 437
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 508
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 478
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 538
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 527
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 2 565
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 547
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 463
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 463
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 543
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 554
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 517
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 502
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 550
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 600
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 536
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 698
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 606
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 567
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 587
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 598
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 939
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 598
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 358
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 633
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 641
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 647
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 589
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 643
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 609
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 637
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 693
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 578
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 600
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 293
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 626
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 641
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 569
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 633
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 872
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 539
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 683
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 661
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 582
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 828
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 662
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 647
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 621
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 552
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 619
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 552
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 4 777
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 576
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 982
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 647
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 593
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 057
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 671
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 791
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 594
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 654
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 642
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 576
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 649
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 645
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 651
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 745
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 697
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 502
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 349
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 579
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 246
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 695
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 685
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 844
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 183
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 285
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 597
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 538
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 689
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 890
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 574
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 164
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 26 октября 11:50 (UTC+04), В мире 758
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 26 октября 11:32 (UTC+04), Экономика 753
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 26 октября 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 783
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 26 октября 11:25 (UTC+04), Общество 1 007
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 26 октября 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 732
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 26 октября 11:22 (UTC+04), Общество 4 949
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:20 (UTC+04), Политика 5 628
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 26 октября 11:11 (UTC+04), Общество 2 034
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:04 (UTC+04), В мире 791
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 26 октября 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 808
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 770
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 26 октября 10:36 (UTC+04), Спорт 604
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 26 октября 10:25 (UTC+04), Экономика 781
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 26 октября 10:23 (UTC+04), Общество 616
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 26 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 26 октября 10:02 (UTC+04), Общество 674
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 26 октября 09:58 (UTC+04), В мире 795
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 26 октября 09:50 (UTC+04), Политика 6 212
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 26 октября 09:39 (UTC+04), Общество 985
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 26 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 692
В двух районах Баку не будет света 26 октября 09:31 (UTC+04), Общество 844
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 26 октября 09:22 (UTC+04), Спорт 715
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 26 октября 09:17 (UTC+04), В мире 847
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 26 октября 08:50 (UTC+04), Экономика 864
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 26 октября 08:31 (UTC+04), В мире 905
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 26 октября 08:12 (UTC+04), Общество 814
Социальный кризис и политический тупик: что на самом деле происходит во Франции? - РАСКЛАД от Намика Алиева 26 октября 08:00 (UTC+04), В мире 7 316
В Сумгайыте прорвало водопровод: затопило дворы домов - ВИДЕО 26 октября 07:46 (UTC+04), Общество 705
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 26 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Британии задержали более 1,5 тыс. авиарейсов 26 октября 07:19 (UTC+04), Туризм 628
Названа причина иметь два смартфона 26 октября 07:07 (UTC+04), Наука и технологии 697
День обещает быть насыщен открытиями - гороскоп на 26 октября 26 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 340
Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 26 октября 04:58 (UTC+04), Медицина 682
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 26 октября 03:45 (UTC+04), Спорт 787
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 26 октября 02:31 (UTC+04), В мире 963
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 26 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 052
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 26 октября 00:38 (UTC+04), В мире 1 059
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 26 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 904
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 842
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 768
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 104
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 982
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 1 058
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 1 058
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 545
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 965
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 172
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 1 072
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 245
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 1 061
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 1 051
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 069
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 112
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 6 287
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 1 193
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 1 153
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 5 091
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 1 291
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 872
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 1 171
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 868
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 1 217
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 811
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 846
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 191
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 847
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 860
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 1 172
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 112
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 760
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 126
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 1 085
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 767
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 726
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 093
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 792
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 788
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 794
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 130
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 804
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 7 308
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 188
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 7 092
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 829
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 1 157
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 6 163
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 059
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 1 165
Еще новости