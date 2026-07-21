https://news.day.az/azerinews/1849458.html Ermənistan ordusunun hərbçisi ölüb Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu vəfat edib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, N.T. adlı hərbi qulluqçu iyulun 21-də vəfat edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq Komitəsi əlavə təfərrüat açıqlamayıb.
Ermənistan ordusunun hərbçisi ölüb
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu vəfat edib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, N.T. adlı hərbi qulluqçu iyulun 21-də vəfat edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.
İstintaq Komitəsi əlavə təfərrüat açıqlamayıb.
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