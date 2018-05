Нармин Керимбекова дала свой первый сольный концерт в Баку - ФОТО

В жизни всегда бывает что-то впервые: первое слово, шаг, первый класс, первый друг и многое-многое другое. Впервые творческие люди выходят на сцену. Это называется "дебютом". И практически для всех это самые волнительные моменты жизни...

Испуганные глаза. Руки, мнущие сценический костюм. Паника. Уверенность (ложная или не очень?). Волнение. Заключительные наставления перед выходом, заключительные слова, иногда заключительные объятия. Когда артист выходит на сцену перед тысячной толпой, то он от испуга, застенчивости, ответственности, трудностей теряет самообладание. В эти минуты он не может по-человечески говорить, смотреть, слушать, мыслить, хотеть, чувствовать. Столько разных эмоций и их проявлений за кулисами перед первым дебютом на сцене...

Возможно, то же самое происходило на первом сольном концерте восходящей звезды эстрады Нармин Керимбековой, который прошел в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, широкому зрителю имя Нармин Керимбековой cтало известно в 2015 году во время участия в азербайджанской версии международного вокального телевизионного шоу "Голос" ("The Voice") - "Səs Azərbaycan". Молодая исполнительница дошла до полуфинала в команде наставницы проекта, заслуженной артистки, певицы и композитора Тунзали Агаевой. Исполнение композиций "Ain't nobody", "How Am I Supposed To Live", "Qara gözlər", "Çiçək yağışı", "Gülümse Kaderine" запомнилось слушателям искренностью, индивидуальностью и сильным вокалом. С тех пор Нармин пополнила репертуар новыми композициями, которые представила гостям вечера. Главное, на сцене она хотела показать не только свои вокальные и артистичные данные, но и себя, свой внутренний мир, пытаясь гармонизировать дуализм - "когда музыка живет в тебе" и "когда ты живёшь в музыке".

Зрители бурными аплодисментами пожелали Нармин Керимбековой успехов в дальнейшей творческой жизни...

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az

