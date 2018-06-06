В Центре мугама прошел грандиозный концерт Эльчина Ширинова и венгерских музыкантов - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама в рамках нового джазового проекта Baku Summer Jazz Days состоялся грандиозный концерт заслуженного артиста Азербайджана, пианиста Эльчина Ширинова и трио перкуссиониста, барабанщика Андраш Деша (Andras Des), передает Day.Az.

В рамках проекта Baku Summer Jazz Days, организованного продюсерским агентством Premier Art Management при поддержке министерства культуры Азербайджана и Международного центра мугама на бакинской сцене проходят концерты известных во всем мире музыкантов, исполняющих в различных джазовых стилях.

Ведущий вечера знаток джаза Рахиб Азери, рассказав о музыкантах, предоставил слово послу Венгрии в нашей стране Виктору Седеркеньи. Посол, в свою очередь, выразил благодарность организаторам проекта: Premier Art Management, министерству культуры и Международному центру мугама, и сообщил, что рад выступлению в Баку венгерских музыкантов.

Известный пианист Эльчин Ширинов и иностранные музыканты перкуссионист Андраш Деш, гитарист Мартон Фенивеши (Marton Fenyvesi) и контрабасист Андреа Ди Биазе (Andrea Di Biase) устроили грандиозный концерт. Живой джаз, который не отпускает слушателя даже после того, как замолкает музыка - вот, что представили нам виртуозные музыканты.

В их исполнении прозвучали композиции из альбома "Maiden Tower" ("Девичья башня") записанного музыкантами летом 2016 года в Будапеште - "Maiden Tower" и "Lucid" Эльчина Ширинова, "Kertek alatt" и "Szofia utca" Андраш Деша, "One stop forward" Мартон Фенивеши и "Mother" Адиля Бабирова в аранжировке Эльчина Ширинова. Также в рамках концертной программы прозвучали новая композиция Ширинова "Halo" и народная песня "Сары гялин" в его аранжировке.

Зал в этот вечер восторженно ликовал, каждое исполнение завершалось громкими аплодисментами и восклицаниями довольной публики. Не смотря на позднее время (концерт завершился ближе к полуночи) зрители не хотели покидать свои места и требовали продолжения концерта. Музыканты, уже ушедшие за кулисы, вновь вернулись к зрителям. На бис прозвучала "Сары гялин". Но даже после этого в зале были те, кто громко кричал "бис".

Отметим, что уже в следующем месяце музыканты отправятся в тур по Венгрии с этим альбомом.

Напомним, что в первый день проекта, на сцене Центра мугама выступил квартет известного трубача Авишай Коэна. А следующий концерт в рамках проекта Baku Summer Jazz Days состоится 7 июня в 20:30. Перед бакинской публикой выступит бас-гитаристка Ник Уэст, которую называют "Ленни Кравицем в юбке".

Франгиз Агаларова