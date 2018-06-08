Министр культуры Ирана посетит Азербайджан
8 июня 2018 18:38 203
Министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Мухаммад Хосейни посетит Азербайджан, сказали в пятницу Trend в посольстве Ирана в Баку, передает Day.Az.
Как сказали в посольстве, Хосейни примет участие в церемонии открытия в Баку Недели иранской культуры, которая пройдет с 27 июня по 1 июля.
В мероприятии примут участие группа традиционной музыки Лиян из Бушехра, а также театральная группа иранской провинции Хормозган.
Проведение Дней культуры Азербайджана в Иране и Ирана в Азербайджане способствует дальнейшему укреплению дружбы между двумя народами, а также развитию отношений.
Народы двух стран имеют общую религию и схожую культуру, и это способствует тому, что культурные программы вызывают большой интерес.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!