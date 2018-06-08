Министр культуры Ирана посетит Азербайджан

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Мухаммад Хосейни посетит Азербайджан, сказали в пятницу Trend в посольстве Ирана в Баку, передает Day.Az.

Как сказали в посольстве, Хосейни примет участие в церемонии открытия в Баку Недели иранской культуры, которая пройдет с 27 июня по 1 июля.

В мероприятии примут участие группа традиционной музыки Лиян из Бушехра, а также театральная группа иранской провинции Хормозган.

Проведение Дней культуры Азербайджана в Иране и Ирана в Азербайджане способствует дальнейшему укреплению дружбы между двумя народами, а также развитию отношений.

Народы двух стран имеют общую религию и схожую культуру, и это способствует тому, что культурные программы вызывают большой интерес.