Бакинцам представят культовый детектив Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг" - ФОТО
Посольство Франции в Азербайджане, Французский институт и Landmark Hotel Baku начали проект "Мое французское кино" в сотрудничестве с яркими представителями художественного мира страны. Артисты, режиссеры, творческая интеллигенция нашей столицы под звездным небом открытой террасы отеля покажут свои любимые французские фильмы и расскажут о связанных с ними впечатлениях.
Теймур Гаджиев
В эту пятницу, 31-го августа, в рамках данного проекта кинорежиссер Теймур Гаджиев представит публике культовый детектив Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг" (1970).
Эпиграф к фильму гласит: "Сиддхарта Гаутама, Будда, нарисовал круг куском красного мела и сказал: "Если людям, даже незнакомым, однажды суждено встретиться, что бы им ни выпало, как бы ни расходились их пути, в назначенный день они неизбежно сойдутся в красном круге"". Изречение, приписываемое Будде, придумано Мельвилем.
Съемки фильма проходили с 26 января по 13 апреля 1970 года. В главных ролях сыграли Ален Делон, Бурвиль, Ив Монтан, Франсуа Перье, Джан Мария Волонтье и др.
Отметим, что вход на мероприятие свободный. Фильм будет показан на французском языке с английскими субтитрами. Начало показа в 19:30 по адресу: Landmark, ул. Низами, 90 A.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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