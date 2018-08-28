Бакинцам представят культовый детектив Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг" - ФОТО

Посольство Франции в Азербайджане, Французский институт и Landmark Hotel Baku начали проект "Мое французское кино" в сотрудничестве с яркими представителями художественного мира страны. Артисты, режиссеры, творческая интеллигенция нашей столицы под звездным небом открытой террасы отеля покажут свои любимые французские фильмы и расскажут о связанных с ними впечатлениях.

Теймур Гаджиев

В эту пятницу, 31-го августа, в рамках данного проекта кинорежиссер Теймур Гаджиев представит публике культовый детектив Жан-Пьера Мельвиля "Красный круг" (1970).

Эпиграф к фильму гласит: "Сиддхарта Гаутама, Будда, нарисовал круг куском красного мела и сказал: "Если людям, даже незнакомым, однажды суждено встретиться, что бы им ни выпало, как бы ни расходились их пути, в назначенный день они неизбежно сойдутся в красном круге"". Изречение, приписываемое Будде, придумано Мельвилем.

Съемки фильма проходили с 26 января по 13 апреля 1970 года. В главных ролях сыграли Ален Делон, Бурвиль, Ив Монтан, Франсуа Перье, Джан Мария Волонтье и др.

Отметим, что вход на мероприятие свободный. Фильм будет показан на французском языке с английскими субтитрами. Начало показа в 19:30 по адресу: Landmark, ул. Низами, 90 A.

Ф. Агаларова