Азербайджанка-фотограф - в списке лучших Королевского фотографического общества Британии - ФОТО

Один из известных фотографов журнала National Geographic наша соотечественница Рена Эфенди (Rena Effendi) вошла в список 100 женщин-фотографов 2018 года Королевского фотографического общества Великобритании.

Рена Эфенди, родившаяся в Баку и проживающая в Стамбуле (Турции), стала всемирно известной благодаря своей работе, сосредоточенной на влиянии нефтяной промышленности на жизнь людей. В результате она прошла нефтепровод протяженностью 1700 км через Азербайджан, Грузию и Турцию, собирая истории по пути. Эта работа была опубликована в 2009 году в ее первой книге: "Несбыточные мечты. Хроника жизни вдоль трубопровода".

Ее творчество одновременно и художественное, и документальное - с помощью элегантных композиций Рена рассказывает истории людей, живущих в регионах, независимо от городских, промышленных или сельских условий, и дает им своего рода право голосовать через чувствительные визуальные образы.

Начавшая карьеру фотографа в 2002 году, Рена уже в 2005 участвовала в фотоконкурсе "All Roads" журнала National Geographic. В 2006 году Рена была награждена грантом "Getty Images Editorial Photography" и премией "Giacomelli Memorial Fund" и провела выставку своих работ во Франции.

Стоит отметить, что Эфенди получила множество международных наград, включая профессиональный грант Alexia 2018 Professional Grant, "the Prince Claus Fund Award for Culture and Development", "World Press Photo" в 2014 году, "SONY World Photography" в номинации изобразительное искусство, "Prix Pictet Award" и др.

Рена Эфенди представлена ​​агентством National Geographic Creative и галереей ILEX. Работы Рены были выставлены в музеях и галереях по всему миру, в том числе в Saatchi Gallery, Miami Art Basel, Istanbul Modern и на 52-й Венецианской биеннале. Она работала над редакционными заданиями для National Geographic, The New Yorker, Newsweek, TIME, The New York Times Magazine, Vogue, Marie Claire, The Sunday Times, Le Monde, Le Figaro, Newsweek, International Herald Tribune, Courrier International, "Огонек" и др.



В 2013 году Рена Эфенди опубликовала свою вторую монографию "Liquid Land" ("Жидкая почва"). Книга, посвященная деятельности ее отца в советское время, широко освещает энвайронментализм (экологическое движение, направленное на защиту окружающей среды). В ней фотограф показывает, насколько хрупкой является природная красота Азербайджана, сравнивая свои фотографии с изображениями бабочек, собранных отцом, работавшим энтомологом в советское время.

Помимо всего Рена Эфенди является автором двух важных фотопроектов, связанных с Азербайджаном. В 2006 году проект "Деревня Хыналыг" ("Khinaliq Village") был посвящен жителям отдаленной деревни Хыналыг. Работа была связана с наблюдавшимся сокращением сельского населения и, несмотря на рост современности, сохранением их традиционного образа жизни. А в 2018 году Рена подготовила для National Geographic серию работ "Каспийские тайны" ("Caspian Mystique"), отражающих истории бакинцев. Любовь и уважение фотографа к азербайджанскому народу можно увидеть в ее фотографиях, отражающих жизнь Азербайджана.

Франгиз Агаларова