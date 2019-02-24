В Баку открылась необычная выставка, вызвавшая неподдельный интерес у жителей столицы. Во Дворце Ширваншахов Музейного центра "Ичеришехер" представили коллекцию Пьера Луиджи Канови средневековых орудий пыток, которые использовались в судебных процессах против еретиков и ведьм в Европе.

В экспозиции представлено около 70 приспособлений, специально придуманных для того, чтобы доставлять боль и вырывать признания жертв. Это была очень распространенная практика в период средневековой Инквизиции, который продлился около 500 лет.

На открытии директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова отметила, презентация выставки "Инквизиция - орудия пыток Средневековья" не случайно проходит в архитектурном ансамбле Ичеришехер - резиденции тысячелетней государственности Ширваншахов, ведь это именно то место, навевающее посетителям раздумья о непростой жизни наших предков и сравнения истории Востока и Запада.

Содержание выставки достаточно драматичное и наполнено деталями суровой действительности Средневековья. Экспозиция, предложенная посетителям, имеет основное намерение заставить задуматься - ведь буквально каждый экспонат здесь вызывает не только ужас и негодование, но и чувство сострадания. Среди жутковатых орудий смерти - "Нюрнбергская дева", "Молитвенный крест", "Вилка еретика", "Растягивающее ложе", "Испанская лошадь", "Стул ведьмы", "Кресло допроса", "Коленопреклонение", дыба, различные маски, инструменты, рубашки покаяния и т.д.

На литографиях же запечатлены методы борьбы католической церкви с еретиками, которые обвиняли их в пособничестве дьяволу и под пыткой добивались признания. Жертвами инквизиции были мыслители и ученые - Галилео Галилей, Джордано Бруно, Ян Гус, Николай Коперник и другие.

Как сообщила в беседе с Day.Az куратор выставки Надежда Купряхина, коллекцию орудий пыток Пьер Луиджи Канови собирает уже на протяжении более 35 лет, с того момента как к нему - коллекционеру антиквариата - попал первый экспонат.

"Пьер коллекционирует антиквариат, и к нему попал очень необычный экспонат. На то время это еще не было экспонатом, просто старое орудие пытки. Но его заинтересовала данная тематика, и Пьер начал коллекционировать орудия пыток. Сегодня в его коллекции более 200 экспонатов. С ней он путешествует по всему миру", - рассказала Н. Купряхина.

Куратор также добавила, что в Баку им очень понравилось, город восхитил своей красотой и чистотой, а большое число культурно-развлекательных мероприятий, которыми столица последнее время изобилует, их особенно обрадовало, так как здесь они планируют остаться вплоть до закрытия выставки в конце лета.

Отметим, что в Баку коллекционер привез самые интересные экспонаты из всей коллекции. Как сообщила Надежда Купряхина, не все представленные в выставке экспонаты - оригиналы орудий пыток времен Инквизиции, так как в эпоху Возрождения все "предыдущие грехи" люди хотели стереть с лица земли, поэтому большинство орудий пыток были просто уничтожены.

"Найти сохранившиеся орудия было очень сложно и чаще попадались лишь их фрагменты. Коллекционер с помощью научных работников и проводимых исторических исследований по историческим гравюрам воссоздавал орудия пыток. Оригинальные фрагменты и инструменты пломбированы", - сказала Н. Купряхина.

Сам создатель коллекции Пьер Луиджи Канови отметил, что идея выставки сугубо гуманистическая - обличить любое насилие вне зависимости от идейного обоснования его применения.

Добавим, что проект реализован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ART Accademia s.r.l. (Италия-Россия).

Выставка продлится до конца августа 2019 года. Режим работы: с 10.00 до 18.00 без выходных.

Франгиз Агаларова

Фото: Адыль Юсифов