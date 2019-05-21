Популярная группа "DədəBaba" 26 мая презентует свой первый музыкальный альбом "Buyurun, keçin baxın". В связи с этим Day.Az решил рассказать о том, как создавалась группа, почему она так называется и какие песни она поет.

Основатель и лидер группы, вокалист и гитарист Орхан Мусаев всегда хотел создать что-то альтернативное лиричным песням о большой любви. Он хотел петь о повседневной жизни, актуальных социальных проблемах, а главное - делать это с юмором, то есть в жанре трагикомедии, сатиры.

"Идея создать подобную группу у меня была давно, но в моем окружении не было подходящих музыкантов. Летом 2015 года я рассказал свою идею моему другу-барабанщику Али Насибу. Тогда мы немного прорепетировали, создали небольшой фундамент для создания группы, но тогда еще не возникал вопрос с названием. Потом это все замялось... Ближе к концу 2015 года мы снова вспомнили об идее, и можно сказать Али меня подтолкнул на ее реализацию. Мы решили собрать группу, где было бы три человека - бас-гитара, барабаны и гитара. Тогда мы пригласили в нашу группу гитариста Хафиза Бахышлы", - рассказал в беседе с Day.Az Орхан Мусаев.

Музыканты, собрав все песни, которые у них были на тот момент, дали свой первый концерт, который состоялся 20 декабря 2015 года. Тематика песен, как и предполагалось, была о социальных проблемах, но были песни и о любви.

Тогда музыканты задумались о названии группы. Им было нужно лаконичное и многоговорящее слово, и выбор остановился на "DədəBaba" - одном из часто употребляемых слов в азербайджанском лексиконе, означающем "предки".

За годы своей деятельности песни "DədəBaba" полюбились местным меломанам, которые старались не пропускать концертов группы и дружно подпевали им, повторяя запоминающиеся хлесткие припевы, а иногда даже пускаясь в пляс под зажигательные ритмы.

Их выступления обычно проходят в андеграундных заведениях Баку. Группа принимала участие в музыкальных фестивалях столицы, а также выступала с концертом в Центре современного искусства YARAT.

Группа также выступала в Тбилиси и Москве. Говоря об этих выступлениях, Орхан Мусаев сообщил, что они не знали, какая будет реакция, так как они поют только на азербайджанском языке.

"Реакция была более чем положительная. Мы поняли, что язык не важен в песне. Раньше было модно петь на английском, а сегодня исполнение на своем родном языке вызывает больший интерес", - сказал он.

Музыкантам хотелось бы поездить с концертами по районам и познакомить жителей Азербайджана со своим творчеством. Сейчас они как раз думают над тем, как совершить задуманное.

Не смотря на то, что группе уже более трех лет, она только выпускает свой первый альбом, над записью которого начали работать в марте 2016 года.

Орхан Мусаев признался, что у группы были небольшие технические проблемы, которые затянули выпуск альбома. Но это все же свершилось, и скоро фанаты "DədəBaba" смогут приобрести альбом, куда вошло 15 ранних композиций.

"На данный момент у нас 30 песен и каждая из них по-своему любима нами. Каждая песня отражает определенное событие. Мы называем себя "ашуг-панками". Ашуги поют о том, что видят. Панки же мы из-за стиля нашей музыки. Хотя в наших композициях можно услышать рок, регги, хип-хоп, ска, латину и даже отрывок из оперы "Севильский цирюльник". Мы не зацикливаемся на одном направлении и оставляем для себя полную свободу самовыражения. Все песни для нас любимы, они - наши дети", - сказал основатель группы "DədəBaba".

Франгиз Агаларова