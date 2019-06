В одном из крупных городов Китая - в Кунмине состоялась серия концертов симфонической, оперной и балетной музыки при участии Кунминского филармонического оркестра "Silk Road" под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Гулиева.

Как сообщает Day.Az, в концерте принимали участие солисты оперной труппы Кунминского колледжа искусств Юрий Михайлюк, Мария Курочкина, Андрей Билан, Татьяна Камилова и Станислав Маслянка, а также группа молодых артистов балета из разных стран мира под управлением Кирилла Данилова (Россия) - Габриэль Фазио (Италия), Лара Адриана (Мексика), Мария Короткова (Россия), Теодора Дурач (Сербия), София Бенто (Румыния), Оширо Мишио (Япония), Анна Аморос Кальдерон (Испания), Ольга Сабирова (Узбекистан), Лучиано Бракко (Италия).

Разнообразная программа концертов охватила огромный спектр мировой музыкальной культуры - начиная с симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Дон Жуан", заканчивая балетом "Семь красавиц" великого азербайджанского композитора Гара Гараева. В программе также были заявлены сцены из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" П.Чайковского, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Эсмеральда" Ц.Пуни, "Умирающий лебедь" К.Сен-Санса, знаменитые оперные арии и ансамбли В.А.Моцарта ("Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта"), В.Беллини ("Норма"), Ж.Бизе ("Кармен"), Ф.Легар ("Джудитта"), Биксио, Э.ди Капуа, М.Лысенка ("Тарас Бульба"), П.Бойченко, симфонические и вокальные произведения китайских композиторов - "Ode to the Red Flag", "Torch Festival", "Flowing stream", "Dance of Yao people", "Hometown accent".

Концерты Кунминского филармонического оркестра проходили в Kunming Development Centre и Большом зале Университета искусств при полном аншлаге. После концертов состоялась официальная встреча президента Кунминского филармонического оркестра и Государственного колледжа искусств господина Л. Дуанъ, директора Филармонического оркестра О. Шеремета и дирижера Эйюба Гулиева, где были обсуждены совместные творческие проекты китайского симфонического оркестра и азербайджанских музыкантов.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!